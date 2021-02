Navio militar dos EUA no Estreito de Taiwan, o primeiro sob governo Biden

Destróier USS John S. McCain (foto: U.S. Navy)

Umdos Estados Unidos passou pelo Estreito de Taiwan pela primeira vez desde a posse do presidente americano Joe, anunciou a Marinha americana.USS John S. McCain fez um passeio de rotina na faixa do mar que separa Taiwan da China continental, explicou a VII Frota em nota.Os navios americanos costumam atravessar este estreito, entre as críticas da, que considera a ilha como parte de seu território."A China continua vigilante e responderá a todo momento as ameaças e provocações", reagiu um porta-voz da diplomacia de Pequim, Wang Wenbin, nesta quinta-feira.A República Popular da China considera as navegações estrangeiras nessas águas uma violação à sua, enquanto Estados Unidos e outros países defendem que esta área está em águas internacionais e, portanto, é aberta a todos.A navegação do USS John S. McCain "demonstra o compromisso dospara uma área indo-pacífica livre e aberta", diz a VII Frota."Estados Unidos continuarão voando, navegando e operando em todas as partes onde o direito internacional permitir", acrescentou.