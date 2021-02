Pandemia provoca grandes prejuízos para Shell e outros gigantes do petróleo

Depois da BP e dos grandes grupos de petróleo nos Estados Unidos, o grupo anglo-holandês Royal Dutch Shell anunciou nesta quinta-feira (4) um prejuízo colossal de 21,7 bilhões de dólares em 2020, ilustrando o impacto brutal da pandemia no mercado.



Os valores são inéditos e contrastam de forma espetacular com as dezenas de bilhões de dólares de lucros que as 'majors' petroleiras registraram nos anos anteriores.



A BP, rival britânica da Shell, anunciou na terça-feira um prejuízo de 20,3 bilhões de dólares.



A americana ExxonMobil registrou a primeira perda anual de sua história recente, com resultado negativo de 22,4 bilhões de dólares. Também nos Estados Unidos, a Chevron teve prejuízo de US$ 5,5 bilhões.



A francesa Total anunciará os resultados na próxima semana.



O setor foi devastado pela queda no consumo de petróleo e gás devido à pandemia de covid-19, que paralisou a economia mundial durante grande parte do ano, com uma demanda que seguirá em baixa durante muito tempo.



Durante os primeiros confinamentos em 2020, os preços do petróleo registraram quedas históricas e chegaram a entrar em área negativa por alguns momentos em abril.



A partir do outono (hemisfério norte, primavera no Brasil), as cotações se recuperam e se aproximaram dos 50 dólares, mas ainda permanecem abaixo do nível do início de 2020



- Ativos depreciados -



A Shell havia registrado lucro líquido de 15,8 bilhões de dólares em 2019, antes do início da crise de saúde.



As contas da Shell sofreram sobretudo durante o segundo trimestre por grandes depreciações de seus ativos para refletir a situação do mercado, o que representou uma perda de mais de 18 bilhões de dólares.



O grupo voltou ao cenário positivo durante o terceiro trimestre, antes de registrar novamente perdas de quatro bilhões de dólares no quarto trimestre por causa das depreciações.



A pandemia abalou o mercado de petróleo e as grandes empresas foram obrigadas a adaptar-se aos preços persistentemente baixos, o que reduziu o valor de seus ativos.



O grupo anglo-holandês mantém a prudência para o início de 2021 e espera um impacto negativo da pandemia na demanda de combustíveis.



A Shell prevê, no entanto, um aumento de seu dividendo no primeiro trimestre de 2021 na comparação com o último trimestre de 2020. No pior momento da crise de saúde, a empresa decidiu reduzir o dividendo, o que aconteceu pela primeira vez desde os anos 1940.



- Neutralidade de carbono -



O grupo deseja reduzir drasticamente seus custos, com o corte de 7.000 a 9.000 postos de trabalho até 2022.



A Shell tomou "decisões difíceis, mas decisivas", afirmou o CEO da empresa, Ben van Beurden.



"Saímos de 2020 com um balanço financeiro mais sólido, dispostos a acelerar em nossa estratégia e para preparar o futuro do mercado de energia", completou.



A Shell se viu obrigada a iniciar uma profunda reestruturação que deve permitir a adaptação da empresa a preços menores e cumprir seu objetivo de adotar atividades mais "verdes", assim como alcançar a neutralidade de carbono até 2050.



Van Beurden elogiou os compromissos climáticos do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. "Temos vontade de trabalhar com sua administração pois temos o mesmo objetivo, ser neutros em carbono até 2050", afirmou.



A empresa pretende investir de 2 a 3 bilhões de dólares por ano - quase 10% de seus investimentos - no período 2021-2025 em energias limpas ou de escasso impacto de carbono.



A Shell investe há alguns anos no setor de energia elétrica e tem como objetivo ambicioso - anunciado antes da pandemia - se tornar a maior empresa do mundo na área, no início da década de 2030.



