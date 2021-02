Vídeo do 'pior apartamento' de Nova York viraliza no TikTok

O aluguel custa 1.650 dólares mensais (8860,83 no câmbio atual), mas o imóvel não tem nem sanitário, nem cozinha. Os usuários americanos do TikTok ficaram loucos com o anúncio deste apartamento em Nova York, considerado "o pior da história" da cidade.



Seu endereço completo é um mistério e não aparece nos sites de buscas imobiliárias, mas isso não impediu que um vídeo deste estúdio tenha registrado 21 milhões de visitas desde que o agente imobiliário Cameron Knowles o anunciou na semana passada em sua conta do TikTok, New York City Realtor.



O vídeo, com a legenda "O pior apartamento na história de Nova York!!!" mostra um único cômodo sem banheiro e sem cozinha, apenas uma geladeira minúscula e um armário.



Knowlton, que trabalha na imobiliária Compass, disse à AFP que o apartamento fica no West Village, mas não quis dar o endereço completo.



"Antes que você pergunte, sim, é um apartamento real. Isso é o que você pode conseguir por 1.650 dólares no bairro mais cobiçado de Nova York", explica Knowlton no vídeo.



Em seguida, ele mostra uma ducha e um banheiro no corredor, em espaços separados, que "são compartilhados por todo o prédio".



É preciso chave para entrar em ambos "por razões de segurança", disse Knowlton. O banheiro, explica, "está bastante limpo", mas não tem pia para lavar as mãos.



"Isso não é um apartamento. É um compartimento", escreveu o usuário do TikTok Reanie em um dos 41.000 comentários que o vídeo gerou.



Outro usuário disse que é possível alugar uma casa de 175 m2 no Texas por metade do preço.



Para Violette, outra usuária do TikTok, o apartamento é bem real.



"Assim era literalmente meu primeiro apartamento em Nova York (...) Era o inferno", comentou.



No ano passado, o Deutsche Bank qualificou Nova York como a terceira cidade mais cara do mundo para alugar, atrás de Hong Kong e San Francisco.



Em outubro de 2020, o aluguel mensal médio em Manhattan era de 3.790 dólares, segundo o site na internet Rent Cafe, para apartamentos com tamanho médio de 65 m2.



O aluguel médio no West Village é de 4.392 dólares (23585,92 reais) por mês.



"Vi alguns divertidos em que o banheiro fica na cozinha ou tem uma ducha na sala de estar, mas esse é o pior que eu vi", disse Knowlton à AFP.



A pandemia do novo coronavírus causou uma queda de 11% nos aluguéis em Nova York, segundo o Rent Cafe.



Knowlton acredita que o apartamento será alugado rapidamente.



"Antes da pandemia, este prédio estava cheio. É um dos bairros mais cobiçados do mundo. Alguém vai alugá-lo", disse.



DEUTSCHE BANK