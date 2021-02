Brasil, dentre os primeiros países a receber vacinas anticovid via Covax

Brasil, dentre os primeiros países a receber vacinas anticovid via Covax

A luta contra o câncer se intensifica com novos tratamentos em estudo

A luta contra o câncer se intensifica com novos tratamentos em estudo

Boris Johnson culpa UE por tensões na Irlanda do Norte

Boris Johnson culpa UE por tensões na Irlanda do Norte

Após Rússia, EUA valida extensão do tratado de desarmamento nuclear New START

Após Rússia, EUA valida extensão do tratado de desarmamento nuclear New START

Centenas de filhotes de corvo-marinho famintos são resgatados na África do Sul

Centenas de filhotes de corvo-marinho famintos são resgatados na África do Sul

Al Anud, um rosto desfigurado que representa a violência contra as mulheres no Iêmen

Al Anud, um rosto desfigurado que representa a violência contra as mulheres no Iêmen