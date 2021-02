França fabricará vacinas da Moderna e da Pfizer

Um laboratório francês começará a fabricar em março a vacina contra a covid-19 do laboratório americano Moderna, enquanto outro começará a fabricar as vacinas da em abril - anunciou a ministra da Indústria, Agnès Pannier-Runacher, nesta quarta-feira (3).



"A produção no primeiro centro começará em março para a vacina Moderna", em um laboratório operado pela Recipharm, disse Pannier-Runacher à rádio RTL.



"Na sequência, teremos um centro de produção instalado e funcionando em abril para a vacina acrescentou.



Já o ministro das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, disse que a vacina russa Sputnik V pode ser usada na França, desde que cumpra as "normas científicas" e os "padrões" europeus.



"Se a Sputnik for confirmada e aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos e a mais alta autoridade de saúde da França, não haverá qualquer impedimento para sua distribuição", declarou o ministro à rádio Europe 1.



Ontem, o presidente Emmanuel Macron prometeu que todos os adultos que assim desejarem serão vacinados antes do verão boreal (inverno no Brasil).



Desde o início da campanha de vacinação no final de dezembro, 1,5 milhão de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a covid na França, um dos países europeus mais afetados pela pandemia, com mais de 77.000 mortes.



