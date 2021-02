Jovem acorda de coma de 11 meses após acidente sem saber da pandemia

Joseph Flavill se recupera bem após ser atropelado e ter ficado em coma por 11 meses (foto: Arquivo Pessoal) Um atropelamento deixou um estudante inglês, de 19 anos, em coma por 11 meses. Quando Joseph Flavill deu entrada no hospital em 1º de março, o mundo ainda não vivia uma pandemia causada pelo coronavírus. Mas, ao acordar em fevereiro de 2021, o jovem se deparou com uma rotina completamente diferente por causa da doença.









“É quase como se ele tivesse dormido durante toda a pandemia. É difícil, pois sabemos que ele está mais alerta, mas como você explica a pandemia para alguém que está em coma?”, disse a tia dele, Sally Flavill-Smith, ao jornal Daily Mail.





Foram seis meses internado no Hospital Geral de Leicester, até ser transferido para o centro de reabilitação neurológica Adderley Green, onde está atualmente. Joseph contraiu coronavírus por duas vezes, uma enquanto estava em coma e outra depois de acordar.





A evolução do jovem é boa. Ele já abre os olhos e começou a mover os membros nas últimas semanas, mas já consegue sorrir e piscar os olhos durante as chamadas de vídeo com familiares e amigos. O encontro presencial, no entanto, terá que ficar para o futuro, uma vez que o Reino Unido está em lockdown.