Pelo menos 10 mortos após chuvas no Paraguai

Pelo menos dez pessoas morreram e milhares de casas foram afetadas no Paraguai pelas fortes chuvas que começaram no fim de semana e seguiam até esta terça-feira (2), informaram porta-vozes da Secretaria Nacional de Emergência (SEN) e do Corpo de Bombeiros.



"Houve uma queda de 172 litros por metro quadrado em Assunção, a maior quantidade de água dos últimos 23 anos", disse o diretor de Meteorologia, Raúl Rodas.



Até esta terça-feira, a Emergência Nacional contabilizou cerca de 300 famílias afetadas e 1.500 casas "sobrecarregadas de água", disse o chefe do SEN, Joaquín Roa, a jornalistas.



Devido às chuvas, o Ministério de Obras Públicas e Comunicações (MOPC) declarou "emergência" nas ruas e avenidas do departamento Central, região metropolitana de Assunção.



Pelo menos dez pessoas morreram em acidentes relacionados às chuvas persistentes.



"Um adulto e duas crianças perderam a vida enquanto dormiam, devido ao desabamento de sua casa precária", disse à AFP Jorge Brítez, porta-voz do SEN.



A polícia reportou o afagamento de cinco pessoas, arrastadas pelas corredeiras em San Lorenzo, Ñemby, San Antonio, nos arredores de Assunção e San Pedro del Paraná (ao sul).



Em Capiatá, a 20 km da capital, um homem de 26 anos, identificado como policial, morreu quando seu carro foi levado por um alagamento e bateu em uma parede de concreto durante a tempestade.



Um jovem de 18 anos também perdeu a vida ao colidir com um poste de luz na rodovia que leva ao aeroporto internacional de Assunção.



A tempestade continuava nesta terça-feira e a Direção de Meteorologia avisou que as fortes chuvas devem seguir até ao fim de semana.



Uma descarga elétrica causou um incêndio em um tanque de combustível na usina central da estatal Petróleos Paraguayos. As perdas foram estimadas pela Petropar em cerca de oito milhões de dólares.