Dois agentes do FBI morrem e três ficam feridos em tiroteio na Flórida

Dois agentes do FBI morreram e outros três ficaram feridos durante um tiroteio que começou qunado os oficiais cumpriam um mandado de busca no sul da Flórida, informou o escritório federal de investigações nesta terça-feira (2).



O suspeito também morreu com um tiro, enquanto dois dos oficiais feridos foram levados para um hospital e estão estáveis, detalhou o FBI.



O tiroteio ocorreu perto das 06h00 locais na cidade de Sunrise, a cerca de 50 Km ao norte de Miami.



"Uma equipe de agentes da ordem estava lá para executar um mandado de busca ordenado por um tribunal federal em conformidade a caso de crimes violentos contra crianças", detalhou o FBI.



Após o tiroteio, uma equipe SWAT de Fort Lauderdale e paramédicos chegaram ao local, embora a investigação ainda esteja em andamento e nenhuma informação a mais tenha sido revelada.



"O cenário é seguro", escreveu no Twitter a polícia de Sunrise perto das 09h00 da manhã, mas recomendou aos residentes permanecer em suas casas.



O jornal local Sun Sentinel informou que o mandado de busca está relacionado a um caso de pornografia infantil investigado pela Promotoria da cidade vizinha de Fort Lauderdale.



Disse também que o suspeito se escondeu em uma residência e iniciou o tiroteio.