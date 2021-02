Aumento de lucro para gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba

O gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba observou um aumento de lucro nos últimos três meses de 2020, à medida em que retomou a atividade econômica na China e os pagamentos online seguiram seu bom ritmo.



No terceiro trimestre de seu ano fiscal escalonado, o grupo -que está listado na Bolsa de Valores de Wall Street - registrou um lucro de 79 bilhões de iuanes (12,2 bilhões de dólares) nesta terça, 52% anual.



Isso acontece depois de uma queda de 60% no trimestre anterior.



As vendas para o período subiram 37% em um ano, até alcançar 221,1 bilhões de iuanes (34,2 bilhões de dólares), superando as estimativas dos analistas consultados pela agência financeira Bloomberg, que previam um aumento de 33% da renda.



"Graças à rápida recuperação da economia chinesa, a Alibaba teve outro trimestre muito saudável", disse o CEO do grupo, Daniel Zhang, em nota.



Embora a China tenha sido a única economia mundial importante que passou pela pandemia de coronavírus em 2020 com um crescimento positivo, sua taxa de expansão -2,3% anual continuava sendo a mais lenta em 44 anos.