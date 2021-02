COVID: Capitão Tom, herói do confinamento na Inglaterra, morre aos 100 anos

O ex-veterano de guerra conseguiu arrecadar 30 milhões de libras dando voltas em seu jardim (foto: Reprodução redes sociais)

O capitão Tom Moore,que aosse tornou um herói do primeiro confinamento na Inglaterra ao arrecadar mais de(US$ 40 milhões) para o serviço de saúde público, morreu de, nesta terça-feira (2/2).

A família do capitão anunciou sua morte no Twitter, postando uma foto dele atrás de seu andador, com a inscrição Captain Sir Tom Moore 1920-2021

“O último ano da vida de nosso pai foi nada menos que notável. Ele foi rejuvenescido e experimentou coisas com as quais sempre sonhou ”, disse o comunicado da família. “Embora ele tivesse estado em tantos corações por um curto período de tempo, ele foi um pai e avô incríveis e permanecerá vivo em nossos corações para sempre. ''

Voltas no jardim e condecoração da rainha

Tom, como ficou conhecido quando começou a arrecadar 1.000 libras para o Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha dando 100 voltas em seu quintal. Sua atitude viralizou nas redes sociais e chamou a atenção de milhões de pessoas presas em casa durante a primeira onda da pandemia. As doações chegaram de todo o Reino Unido e de outros países como Estados Unidos e o Japão.

Durante três semanas em abril, foram publicados vídeos diários do capitão, já curvado pela idade, empurrando seu andador no jardim.

“Lembre-se sempre, amanhã será um bom dia”, disse Moore em uma entrevista durante sua caminhada.

Quando ele completou sua centésima volta em 16 de abril, uma guarda de honra militar foi parabenizá-lo. A celebração continuou no dia de seu aniversário, alguns dias depois, quando dois aviões de combate da época da Segunda Guerra Mundial sobrevoaram sua casa em homenagem ao feito.

Em julho, Moore foi nomeado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II em uma cerimônia, com distanciamento social, no Castelo de Windsor. Na ocasião, a monarca de 94 anos usou uma espada longa para conferir a honra, enquanto Moore estava com suas medalhas de guerra no peito e apoiado em seu andador.

“Fiquei maravilhado com as muitas homenagens que recebi nas últimas semanas, mas simplesmente não há nada que se compare a isso”, ele tuitou após a cerimônia. “Estou tomado de orgulho e alegria.”



