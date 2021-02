Estrela do K-pop se retrata por fotos com manequim de uniforme nazista

Sowon, estrela do K-pop e membro da banda de garotas sul-coreana GFriend, pediu desculpas depois de postar fotos dela abraçando um manequim vestindo um uniforme militar alemão da época nazista.



Em uma das imagens tiradas em um café de Seul e divulgadas nas redes sociais no fim de semana, ela aparece acariciando, carinhosamente, o rosto do manequim enquanto sorri. Recebeu uma enxurrada de críticas.



"Pedimos desculpas por não ter dado atenção suficiente às questões históricas e sociais", disse sua agência de comunicação, a Source Music, em um comunicado, enfatizando que a jovem "não se deu conta do problema" representado pelo uniforme em questão.



Criado em 2015, o GFriend lançou três álbuns de grande sucesso, apesar da forte competição entre grupos de K-pop.



Sowon, líder do grupo, apagou as imagens "quando entendeu as implicações" e sente "uma grande responsabilidade", acrescentou a agência.



O dono do café, um fã de história militar e que pediu para não ser identificado, explicou que o uniforme era de "uma unidade blindada do Exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial".



"Também tenho manequins vestidos com uniformes das forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial", ressaltou o empresário, acrescentando que a exposição faz parte de uma pesquisa para um livro sobre a história dos uniformes militares.



O conhecimento das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial na Europa é às vezes limitado na Ásia, onde os símbolos nazistas podem ser exibidos com total desconhecimento do que representam.