Vacina russa Sputnik V tem eficácia superior a 91%, afirma estudo

Vacina produzida na Rússia apresentou eficácia de 91% (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Sputnik V temcontra a COVID-19 em suas manifestações sintomáticas - é o que aponta uma análise dos testes clínicos publicada nesta terça-feira (2) pela revista médica The Lancet e validada por especialistas independentes.O fármaco russo já está sendo administrado na Rússia e em outro países, como Argentina e Argélia. "O desenvolvimento da vacinafoi criticado por sua precipitação, o fato de que pulou etapas e por uma ausência de transparência. Mas os resultados apresentados são claros e o princípio científico desta vacina ficou demonstrado", afirmaram dois especialistas britânicos, os professores Ian Jones e Polly Roy, em um comentário publicado com o estudo."Isto significa que uma vacina adicional pode se unir ao combate para reduzir a incidência da", completam os pesquisadores.Os primeiros resultados verificados corroboram as afirmações iniciais da Rússia, recebidas com desconfiança no ano passado pela comunidade científica internacional.A Sputnik V ficaria, assim, entre as vacinas mais eficazes, próxima dos imunizantes da e da Moderna (quase 95% de eficácia).Nas últimas semanas, algumas autoridades na Europa solicitaram que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) avaliasse rapidamente a vacina russa.Os resultados publicados nat procedem da última fase dos testes clínicos, a 3, que reuniu quase 20.000 voluntários.Como acontece nestes casos, os resultados foram apresentados pela equipe que elaborou a vacina e conduziu os testes, antes de serem submetidos a outros cientistas independentes.Os dados mostram que a Sputnik V reduz em 91,6% o risco de desenvolver sintomas de covid-19.Os participantes no teste realizado entre setembro e novembro receberam duas doses, ou um placebo, com três semanas de intervalo.No total, 16 voluntários dos 14.900 que receberam a vacina foram diagnosticados como casos positivos de covid-19, ou seja, 0,1%, contra 62 dos 4.900 que receberam um placebo (1,3%).