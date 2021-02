Rússia critica UE por querer condicionar relações a destino de Navalny

O governo russo disse esperar, nesta terça-feira (2), que a União Europeia (UE) não cometa a "insensatez" de condicionar suas relações com Moscou ao destino do opositor Alexei Navalny.



"Esperamos que ninguém cometa a insensatez de vincular as relações Rússia-UE ao destino de um interno em um centro de detenção", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, dias antes da visita do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, e depois de a UE denunciar a repressão contra o opositor, atualmente preso, e contra seus apoiadores.



"Se [o diplomata europeu] for o portador de uma mensagem dura, nosso ministro [das Relações Exteriores, Serguei Lavrov] responderá com a mesma severidade", alertou Peskov.



Borrell exigiu ter acesso a Navalny, que está preso desde 17 de janeiro e se recupera de um envenenamento, do qual acusa o Kremlin.



Peskov explicou que se trata de um assunto de "investigadores, juízes", e questionou: já que o diplomata europeu "não é nem membro da família nem um parente próximo, em que se baseia essa visita?".



Vários países europeus colocaram na mesa a possibilidade de impor novas sanções a Moscou, sobretudo, depois da repressão, por dois finais de semana consecutivos, das manifestações de apoio ao opositor preso desde 17 de janeiro.



Navalny deve comparecer ao tribunal nesta terça, acusado de violar um controle judicial. Se for considerado culpado, pode ser condenado a até mais de dois anos de prisão.