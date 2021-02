BP anuncia grande prejuízo em 2020

O grupo britânico BP anunciou nesta terça-feira um prejuízo líquido de 20,3 bilhões de dólares em 2020 devido à queda dos preços do petróleo, provocada pela crise de saúde, mas prevê uma recuperação do mercado.



A empresa havia registrado lucro líquido de 4 bilhões de dólares em 2019, antes da pandemia, afirma um comunicado.



"Nosso setor foi muito afetado pela crise de saúde. O transporte por estrada e o aéreo estão em queda, assim como a demanda de petróleo, os preços e as margens", afirmou Bernard Looney, diretor geral da BP.



Como consequência da redução do consumo, em particular no início do ano passado, após o primeiros confinamentos, os preços do petróleo caíram a mínimos históricos e registraram números negativos em abril.



Depois subiram a um pouco mais de 50 dólares, mas continuam abaixo dos níveis do início de 2020.



A BP observa ainda que os preços subiram desde o fim de outubro, auxiliados pela decisão da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e de seus sócios de reduzir a produção e, mais recentemente, pelas esperanças da vacinação.



"Esperamos dias muito melhores para todos em 2021", disse Looney.



O grupo espera a recuperação da demanda este ano, mas prevê dificuldades no primeiro trimestre devido às novas restrições provocadas pelas variantes do vírus.



Em 2020 a BP vendeu o petróleo a um preço médio de entre 39 e 42 dólares, contra entre US$ 57 e 64 em 2019.



