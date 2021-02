Controles de Brexit impostos na Irlanda do Norte suspensos após ameaças

Os controles físicos introduzidos na Irlanda do Norte pelo Brexit foram suspensos nesta segunda-feira (1º) nos portos de Belfast e Larne depois que os funcionários encarregados de executá-los receberam ameaças, relataram várias fontes.



A comunidade local de Mid and East Antrim Borough anunciou que retirou seus funcionários de inspeção "imediatamente" do porto de Larne devido a "preocupações com sua segurança".



A decisão foi tomada depois que "comportamentos ameaçadores aumentaram nas últimas semanas", incluindo rótulos "sobre as crescentes tensões em torno do protocolo da Irlanda do Norte e descrevendo o pessoal do porto como 'alvos'", explicou a comunidade local em um comunicado.



Desde que o novo regime do Brexit entrou em vigor em 1º de janeiro, tem havido controles alfandegários para mercadorias que cruzam o Mar da Irlanda entre a província britânica e o Reino Unido.



Para evitar o retorno de uma fronteira física entre a província britânica e a República da Irlanda, membro da UE, o que poderia enfraquecer a paz entre sindicalistas e republicanos, a Irlanda do Norte continua fazendo parte do mercado único europeu.



A primeira-ministra da Irlanda do Norte, Arlene Foster, considerou as ameaças "completamente repreensíveis" e alertou a rede UTV sobre "tensões na comunidade" de seu país.



Doze funcionários comunitários trabalham no porto de Larne, juntamente com agentes do Ministério da Agricultura da Irlanda do Norte e membros da Polícia de Fronteiras Britânica.



"Vimos o que eu chamaria de pichações profundamente preocupante e um aumento considerável nas tensões sobre o protocolo da Irlanda do Norte, especialmente nos últimos dias", afirmou o político local Peter Johnston.



A retirada de funcionários com "efeito imediato" terminará quando "tivermos garantias reais e plena confiança de que podem cumprir sua missão sem medo", completou.



O Ministério da Agricultura da Irlanda do Norte decidiu "suspender temporariamente as inspeções físicas de produtos de origem animal em Larne e Belfast", segundo um porta-voz. Os controles de documentos continuarão, acrescentou.



A polícia da Irlanda do Norte informou no Twitter que "aumentou as patrulhas no porto de Larne e outros pontos de entrada para tranquilizar os funcionários e a população local."



Recentemente, a polícia da Irlanda do Norte havia alertado que o diferente regime aplicado na província estava causando um "crescente descontentamento" nas fileiras sindicalistas, que defendem a manutenção da Irlanda do Norte sob o domínio britânico.



