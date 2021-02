Google deixa de desenvolver videogames para se concentrar em plataforma Stadia

O Google anunciou nesta segunda-feira (1º) o fechamento de seu estúdio de desenvolvimento de videogames, dando a oportunidade para que desenvolvedoras independentes produzam novos títulos para o Stadia, sua plataforma de jogos na nuvem.



No final de 2019, a gigante da tecnologia lançou a plataforma que permite jogar remotamente jogos com a mesma qualidade dos consoles, sem a necessidade de baixar ou comprar equipamentos caros.



O Google também fundou seu próprio estúdio, o Stadia Games and Entertainment (SG&E;), para criar títulos exclusivos.



Mas "criar jogos de melhor qualidade do zero leva muitos anos e um investimento significativo. E os custos estão aumentando exponencialmente", disse o grupo da Califórnia em um comunicado.



"Como já estamos focados na tecnologia Stadia e aprofundando nossos contratos comerciais, decidimos parar de investir em design de conteúdo exclusivo por nossas equipes internas de SG&E;", acrescentou.



A assinatura da plataforma Stadia custa 10 dólares por mês com direito a alguns jogos, mas o acesso à maior parte do catálogo tem um custo maior.



"Claramente, a tecnologia do Stadia funciona em grande escala", garantiu o Google, citando o lançamento do Cyberpunk 2077 como um dos sucessos da plataforma.



"Streaming é o futuro da indústria de jogos e continuaremos investindo no Stadia e em sua infraestrutura", concluiu a gigante de tecnologia.



No final do ano passado, a Amazon lançou um serviço semelhante nos Estados Unidos, batizado de Luna, que compete com o Stadia e com a plataforma xCloud da Microsoft.



