Virgin Galactic programa novo voo espacial de teste para fevereiro

A empresa de turismo espacial Virgin Galactic informou nesta segunda-feira (1) que planeja um novo voo de teste para seu foguete SpaceShipTwo a partir de 13 de fevereiro, após um voo de teste fracassado no início de dezembro.



"A janela para o voo abrirá no dia 13 de fevereiro, com oportunidades de voar durante o mês de fevereiro, dependendo das condições climáticas" e do andamento técnico dos preparativos, disse a companhia do bilionário britânico Richard Branson.



"Os preparativos já estão em andamento (na base do) Spaceport America, Novo México, incluindo etapas rigorosas para preparar veículos, pilotos, tripulações e infraestrutura", acrescentou.



Dois pilotos estarão a bordo. A SpaceShipTwo é primeiro transportada por um avião especial e, então, é lançada em altitude. Alguns segundos depois, a nave metade avião, metade foguete liga seu motor para uma subida supersônica.



Em 13 de dezembro, a SpaceShipTwo teve que recuar devido a um problema técnico.



Desde então, as equipes realizaram uma análise das causas "do problema e realizaram o trabalho corretivo necessário", afirma a Virgin Galactic.



Com o tempo, a empresa planeja levar passageiros, capazes de pagar milhares de dólares, para flutuar por alguns minutos na fronteira do espaço.