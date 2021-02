Príncipe Harry é indenizado por jornal que o acusou de desprezar militares

Harry vai doar indenização para a Invictus Games Foundation, organização criada por ele que ajuda ex-soldados deficientes (foto: Daniel LEAL-OLIVAS/AFP)

As matérias que irritaram Harry

O príncipeobteve nesta segunda-feira (1º/2) umadobritânico Mail on Sunday, que o acusou de desprezar o Exército depois de abandonar suas responsabilidades como integrante da família real.Harry processou a Associated Newspapers, grupo que publica o Mail On Sunday e seu site MailOnline, por difamação em relação a dois artigos "quase idênticos" publicados em outubro, alegando que ele "não mantinha contato" com os militares desde março.O Supremo Tribunal de Londres validou um acordo que resolve o processo, segundo o qual o grupo de imprensa reconhece que essas alegações eram falsas e estabelece uma indenização, cujo valor não foi divulgado.Os fundos irão para a Invictus Games Foundation, criada pelo neto de 36 anos da rainha Elizabeth II para ajudar ex-soldados deficientes, anunciou sua advogada Jenny Afia.Publicadas em 25 de outubro, as duas matérias afirmam que "oficiais superiores exasperados" estavam considerando substituir Harry como capitão-geral dos Royal Marines, porque "ele não havia entrado em contato por telefone, carta, ou e-mail, desde sua última aparição como marine honorário".Os artigos também afirmam que o duque de Sussex – que serviu por 10 anos no Exército britânico, incluindo missões no Afeganistão – não respondeu a uma carta dirigida a ele pessoalmente por um ex-chefe militar e citou um oficial aposentado que teria pedido a Harry para "levar o trabalho a sério".Em 27 de dezembro, o Mail On Sunday publicou um pedido de desculpas, reconhecendo que o duque havia estado em contato com os Royal Marines.Após sua retirada daem 2020, Harry e sua mulher, Meghan, mudaram-se para a Califórnia com o filho, Archie, nascido em maio de 2019.Como consequência, o príncipe teve de renunciar às funções militares, às quais afirmava ser muito ligado.