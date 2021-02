Tempestade de neve ameaça nordeste dos EUA

Uma forte tempestade de neve ameaça cobrir as ruas do nordeste dos Estados Unidos, incluindo Nova York, após atingir a capital Washington.



O Serviço Nacional de Metereologia (NWS) emitiu um aviso de tempestade invernal para uma área que abrange desde Virgínia até Maine, na qual vivem dezenas de milhões de pessoas.



O NWS alertou os nova-iorquinos sobre grandes nevascas nesta segunda-feira (1o).



O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, decretou o estado de emergência na cidade de mais de oito milhões de habitantes, onde os deslocamentos não essenciais foram limitados e as esradas foram limpas.



Em Nova Jersey, em uma parte de Connecticut e ao sul de Nova York, está previsto uma queda de neve entre 45 e 60 centímetros, segundo o NWS.



Diante da chegada da tempestade, o governador de Nova Jersey, Phil Murphy, declarou o estado de emergência, dando às autoridades a possibilidade de fechar estradas, evacuar casas e obter as equipes necessárias para a segurança pública.



Também ordenou a suspensão do transporte público em todo o estado até segunda-feira.



"Carreguem seus dispositivos e, se houver falta de eletricidade, informem imediatamente", escreveu no Twitter.



A tempestade, que deixou nevascas de até 1,8 metros em áreas montanhosas da Califórnia na semana passada, se deslocou para o centro-oeste, afetando especialmente Chicago.



Em Washington, a neve começou a cair na madrugada de domingo. O NWS estimou que a queda de neve pudesse chegar a até cerca de 20cm na área de Washington e Baltimore, em Maryland.



O temporal deve continuar na região até terça-feira.



Segundo um funcionário da Casa Branca, o presidente Joe Biden se reuniu com seus assessores para discutir "uma série de temas, incluindo a chegada da tempestade invernal".



Twitter