Quase dois milhões de doses da Sinovac chegam ao Chile antes do início da vacinação em massa

Uma segunda remessa com quase dois milhões de vacinas do laboratório chinês Sinovac chegou ao Chile neste domingo(31), somando-se a quase quatro milhões de doses que serão aplicadas em um ambicioso processo de imunização de 5 milhões de cidadãos no primeiro trimestre.



Essa nova chegada das vacinas CoronaVac ocorre três dias após o recebimento da primeira remessa das cinco planejadas do laboratório chinês, que vão somar um total de 10 milhões de doses acertadas com o governo do conservador Sebastián Piñera.



Esta carga, somada às mais de 154.000 doses da Pfizer / BioNTech, servirá para lançar um maciço processo de aplicação das primeiras doses na próxima quarta-feira - das duas que correspondem para tornar as duas vacinas eficazes - dos grupos populacionais determinados no calendário de vacinação do país.



Primeiro o governo começou a vacinar os profissionais de saúde das unidades críticas, depois os com mais de 80 anos. O objetivo é que até o final de março, cerca de 5 milhões de pessoas tenham sido vacinadas, principalmente adultos com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde e servidores básicos do estado.



O início do processo de imunização em massa ocorre exatamente quando o Chile registra uma média de 4.000 infecções diárias e, nos últimos dias, excedeu por duas vezes a centena de mortes por covid-19.



Além disso, as autoridades confirmaram 28 casos da variante que apareceu no Reino Unido, mais contagiosa, e 18 pacientes com a variante que surgiu no Brasil, que as autoridades suspeitam ser também mais contagiosa.



Nas últimas 24 horas, o Chile registrou 4.209 novos casos de coronavírus e 113 mortes, somando 727.109 infecções e 18.452 óbitos desde o aparecimento do vírus em março.



O Chile acertou com a Pfizer / BioNTech 10 milhões de doses de sua vacina, com a Sinovac outros 10 milhões, com a AstraZeneca mais de seis milhões, além de outros quatro milhões de doses comprometidos com a Janssen da Johnson & Johnson e a iniciativa global COVAX.



Até o momento, 56.579 pessoas receberam a primeira dose da vacina Pfizer / BioNTech e 10.315 a segunda, segundo o Ministério da Saúde, dos 15 milhões que estão programados para serem vacinados no primeiro semestre, em um população total de cerca de 18 milhões.