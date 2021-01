Republicanos propõem a Biden plano de resgate econômico alternativo

Uma dezena de senadores republicanos propôs ao presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, um projeto de lei alternativo a seu gigantesco plano de resgate econômico, argumentando que a proposta poderia gerar consenso entre os dois partidos, anunciou um deles neste domingo.



"Eu me juntei a um grupo de 10 senadores republicanos para escrever ao presidente Biden hoje para propor um projeto de lei alternativo ao projeto de resgate de emergência", escreveu a senadora do Maine, Susan Collins, no Twitter.



Collins solicitou uma reunião com o presidente para discutir o texto em detalhes.



"Recebemos a carta e certamente a examinaremos durante o dia", disse Brian Deese, o assessor econômico da Casa Branca, ao canal de notícias CNN.



Segundo ele, o presidente está "aberto a ideias", mas sua prioridade é que o plano seja aprovado o mais rápido possível, dada a emergência econômica causada pela pandemia da covid-19.



"Acabamos de vivenciar o pior ano econômico" desde o fim da Segunda Guerra Mundial, acrescentou ele, lamentando que 30 milhões de americanos estejam passando fome.



Biden apresentou no início do mês um plano de resgate de US$ 1,9 trilhão para reavivar a economia dos EUA.



Seu plano inclui novos cheques para as famílias, uma extensão dos direitos aos desempregados e fundos para que as cidades e estados reabram escolas e aumentem o número de exames e vacinas.



