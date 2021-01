Criadora de luvas usadas por Bernie Sanders encontra fabricante

A professora de Vermont que criou as luvas que viralizaram depois de serem usadas por Bernie Sanders anunciou no sábado que encontrou um fabricante para atender à enorme demanda decorrente do sucesso nas redes sociais da foto do senador americano com sua criação.



"Tenho uma notícia incrível. Estou fazendo parceria com Vermont Teddy Bear para fazer luvas Bernie para TODOS!", tuitou Jennifer Ellis no sábado, acrescentando que parte dos lucros será destinada a uma instituição de caridade.



"Sabia que deveria haver uma maneira de fazê-las para vocês, e encontrei", comentou a professora que ficou famosa após a foto de Bernie Sanders sentado sozinho com as luvas, durante a posse do presidente Joe Biden, viralizar.



A professora de 42 anos tinha enviado a Sanders um par de luvas, tricotadas de lã e plástico reciclado, após sua derrota para Hillary Clinton nas primárias democratas de 2016, como prêmio de consolação.



No ano passado, quando "Bernie" tentava voltar à Casa Branca, Ellis soube que o senador esquerdista havia emprestado as luvas a uma pessoa que estava com frio. "Fiquei tão emocionada que enviei a ele outros 10 pares", disse à AFP.



As luvas feitas à mão do senador protagonizaram uma das fotos da posse de Biden em 20 de janeiro. A imagem, do fotógrafo da AFP Brendan Smialowski, tornou-se um meme de infinitas variações, com Sanders sobreposto no cenário de "Star Wars" ou "A última ceia" de Leonardo da Vinci.



Ellis disse à AFP, três dias após a posse, que recebeu cerca de 13.000 e-mails de pessoas que queriam comprar suas luvas.