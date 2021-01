Vinte e quatro restaurantes são fechados em Paris por violar regras anticovid-19

Apesar da ordem oficial de fechar restaurantes e bares na França, em vigor desde o final de outubro devido à pandemia, 24 restaurantes foram flagrados em funcionamento em Paris na quinta e sexta-feira, disse a polícia neste sábado(30).



"Foram lavradas atas" e uma notificação de fechamento por 15 dias enviada "a todos esses estabelecimentos nas próximas horas", disse a prefeitura de polícia em nota.



Na sexta-feira à noite, o primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou que as fiscalizações ao toque de recolher em vigor, às 18h, das festas clandestinas e da "abertura ilegal" de restaurantes seriam reforçadas para que "o comportamento de alguns [...] não estrague os esforços de todos."



Desde 1º de janeiro, 34 lojas parisienses foram fechadas por 15 dias, incluindo oito supermercados, por não terem respeitado o toque de recolher ou a obrigatoriedade do uso de máscara, segundo a polícia.



Todos os dias, em média, entre 300 e 400 estabelecimentos abertos ao público são fiscalizados em Paris, de acordo com a mesma fonte.