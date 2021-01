Avião do presidente do Equador fez pouso de emergência em Washington

O avião presidencial do Equador, com o presidente Lenín Moreno e vários acompanhantes a bordo, fez um pouso de emergência em Washington, onde terminava uma visita oficial, mas todos "estão bem", segundo o Ministério das Comunicações do Equador.



"O avião presidencial apresentou uma falha mecânica e teve que fazer um pouso de emergência", anunciou o órgão em um comunicado.



"Moreno e todos os ocupantes do avião estão bem e voltarão ao Equador nas próximas horas", acrescentou.



O presidente, cujo mandato de quatro anos termina no dia 24 de maio, cumpriu uma agenda oficial na última semana na capital norte-americana.



Ele se reuniu com Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), entidade que concedeu um empréstimo de 6,5 bilhões de dólares ao país sul-americano em setembro passado. Também encontrou funcionários do governo do novo presidente, Joe Biden.