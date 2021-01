Recorde de chuvas deixa mais de cem mil casas sem luz no Chile

Mais de 100.000 casas ficaram sem energia desde a noite de sexta-feira após um recorde de chuvas durante o verão austral na capital chilena, Santiago, segundo o Serviço Nacional de Emergências.



A tempestade, prevista há uma semana, afetou o abastecimento de energia elétrica de um total de 112.833 casas localizadas na Região Metropolitana.



Atualmente, as chuvas são praticamente inexistentes no centro do país, que enfrenta a pior seca dos últimos 60 anos, especialmente nesta época do ano.



A chuva gerou diversos problemas em Santiago, como alagamentos parciais em algumas ruas, queda de árvores e acidentes de trânsito.



Na região próxima à Cordilheira dos Andes, algumas ruas tiveram que ser temporariamente fechadas devido a deslizamentos que bloquearam o tráfego.



A tempestade, que deve continuar até domingo, afetou grande parte do país, deixando quase 150 mil casas sem energia elétrica e diversos problemas nas regiões devido ao acúmulo de água, embora sem maiores problemas.



A imagem da nevada Cordilheira dos Andes em pleno verão, um dia depois de registrar temperaturas acima de 30 graus Celsius em Santiago, domina a paisagem da região central do país.