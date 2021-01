Sete são detidos após roubo de vinhos de quase US$1 milhão na França

(foto: AFP)

Sete pessoas, entre elas um chinês, foram detidas naapós umna região de Bordeaux em setembro, informou a polícia neste sábado (30).Cerca de 1.600 garrafas de vinícolas de prestígio, como Château Latour, Haut-Briono e Petrus, no valor total de 800.000 euros (970.000 dólares) foram levadas do armazém de um comerciante.Uma operação em vários pontos da região, da qual participaram cerca de 50 policiais, permitiu a prisão de sete pessoas (seis homens e uma mulher) na última terça-feira. A maioria tinha histórico de roubo ou tráfico de drogas.Alguns participaram do roubo, outros agiram como intermediários e o chinês ia comprar uma parte das garrafas para exportá-las.Cerca de 800 garrafas foram recuperadas e a polícia também apreendeu vários milhares de euros, armas e drogas.Os roubos de vinhos caros, destinados à exportação, aumentaram em Bordeaux, segundo a polícia.Em dezembro, uma quadrilha de tráfico de vinho foi desmontada na área, 25 pessoas foram presas e cinco milhões de euros foram confiscados.