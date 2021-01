Museus do Vaticanos vão reabrir na segunda-feira

Os Museus do Vaticano, onde está localizada a famosa Capela Sistina, anunciaram que reabrirão na segunda-feira, depois de permanecerem fechados por 88 dias devido à pandemia de coronavírus, no que foi o maior fechamento desde a Segunda Guerra Mundial.



Suas mundialmente famosas coleções estarão abertas de segunda a sábado, mas os visitantes deverão reservar seus ingressos com antecedência e terão um horário de entrada.



O fechamento foi a ocasião de realizar obras de manutenção e restauro. Especificamente, os afrescos do século XV nas paredes laterais da Capela Sistina, que recebe seis milhões de visitantes anualmente, foram limpos.



"Os museus do Papa esperam por vocês com prazer", anunciou a instituição cultural em um comunicado.



O anúncio foi feito depois que a Itália relaxou as restrições à pandemia a partir de segunda-feira. Isso permitirá que bares, restaurantes e museus reabram com restrições em uma parte do país.



Apúlia, Sardenha, Sicília, Umbria e a província autônoma de Bolzano continuarão sujeitas a severas restrições, que passarão de domingo para o nível de alerta "laranja" (risco médio), enquanto o resto da Itália vai para o nível "amarelo" (risco moderado).



O toque de recolher noturno permanecerá em vigor em todo o país e nenhum bar ou restaurante poderá servir mesas a partir das seis da tarde.



A Itália, um dos países mais afetados pelo coronavírus, registrou até agora mais de 87.000 mortes.