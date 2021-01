Moody's mantém nota AAA para a Alemanha, a maior possível e com perspectiva estável

A agência de classificação de risco Moody's manteve nesta sexta-feira (29) a nota AAA da Alemanha, a maior possível, assim como sua perspectiva estável, ao avaliar que a maior economia da Europa é suficientemente forte para absorver as consequências da crise da covid-19.



A Moody's destaca "a grande capacidade da Alemanha em aplicara políticas orçamentárias efetivas e mobilizar suas grandes reservas orçamentárias para limitar o impacto da covid-19", assim como sua "vasta e muito competitiva economia", que gera rendimentos per capita muito elevados.



A agência também saudou a solidez institucional do país.



A perspectiva também se mantém estável porque, segundo a Moody's, "os riscos à baixa (...) são efetivamente mitigados por sua fortaleza econômica, seus parâmetros orçamentários muito favoráveis e a capacidade das instituições do país para gerenciar choques e assumir os desafios de longo prazo".



MOODY'S CORP.