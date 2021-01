Mattarella delega a Roberto Fico mandato para tentar formar governo italiano

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, confiou ao presidente da Câmara dos Deputados, Roberto Fico, a tarefa de verificar a possibilidade de se compor uma maioria política dentro da atual formação do Parlamento. Desta forma, Fico assume um mandato exploratório, com a obrigação de apresentar um relatório até a próxima terça-feira, 2, sobre as circunstâncias, de acordo com comunicado.



O líder do partido Itália Viva, Matteo Renzi, cujo abandono da coalizão do governo do primeiro-ministro Giuseppe Conte, ocasionou a atual crise política, elogiou a decisão.



No Twitter, escreveu que sua sigla vai trabalhar nos temas "vacinas, escola, trabalho, e recuperação" como prioridades. "Dizemos não à caça aos parlamentares, dizemos sim às ideias e aos conteúdos. Não ao populismo, sim à política", afirmou o ex primeiro-ministro e atual senador.