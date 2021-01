Grupo suíço Novartis ajudará Pfizer/BioNTech a produzir vacina

A gigante farmacêutica suíça Novartis anunciou nesta sexta-feira (29) que assinou um acordo preliminar para ajudar a produzir a vacina contra a covid-19 da baseada na tecnologia de RNA mensageiro.



O acordo prevê que a Novartis disponibilize seus recursos para introduzir a vacina em frascos em sua fábrica em Stein, perto de Basileia, disse o grupo suíço.



A produção deve começar no segundo trimestre e as primeiras entregas ocorrerão no terceiro.



A vacina, que deve ser administrada em duas doses, tem se mostrado 95% eficaz.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) já aprovou seu uso, assim como 50 países.



Mas a enorme demanda criou uma carência que a não consegue preencher.



A Novartis explicou que está em "negociações avançadas" com outras empresas para contribuir também com a produção dos princípios ativos da vacina.