Morre aos 96 anos a atriz negra americana Cicely Tyson

A atriz negra Cicely Tyson, ícone de gerações de atrizes afro-americanas e estrela da Broadway, morreu nesta quinta-feira (28) aos 96 anos, anunciou seu agente.



Tyson, cuja carreira se estendeu por mais de 70 anos, é conhecida pelo público em geral por sua indicação ao Oscar por "Lágrimas de Esperança", em 1973.



Ela também atuou em "Tomates verdes fritos" e "The Color of Feelings". Mais recentemente, integrou a série televisiva "Murder", interpretando a mãe da protagonista.



Muito comprometida com o combate ao racismo e pela justiça social, Tyson recusou com frequência papéis que considerava manter os clichês raciais, especialmente de empregadas e prostitutas.



"É com pesar que a família da senhorita Cicely Tyson anuncia sua partida pacífica esta tarde", disse seu agente, Larry Thompson, em um comunicado à AFP, sem especificar as causas da morte.



A atriz ganhou vários prêmios Emmy, equivalentes aos Oscar da TV americana, assim como um Tony por atuações teatrais.



Em 2018, recebeu um Oscar honorário por toda a sua carreira.



"É uma rainha para todos os afro-americanos", disse então o ator e diretor Tyler Perry. "Teve que trabalhar dez vezes mais e que lhe pagassem cinco vezes menos" porque era negra, destacou.



Para o compositor Quincy Jones, Tyson "abriu o caminho" para várias gerações de atrizes, como Angela Bassett, Whoopi Goldberg, Halle Berry, Viola Davis e Lupita Nyong'o.



Nascida em Nova York, filha de pais caribenhos, Tyson começou sua carreira como modelo antes de atuar.