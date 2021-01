Petróleo tem leve queda, influenciado por temores sobre a demanda

Os preços do petróleo caíram sutilmente nesta quinta-feira (28) devido às incertezas sobre a reativação da economia mundial.



Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março caiu 0,5%, a 55,53 dólares.



Enquanto isso, o barril de WTI para entrega no mesmo prazo recuou 1%, a 52,34 dólares, em Nova York.



"O impulso da queda de reservas (comerciais) de petróleo cru nos Estados Unidos não bastou para contrabalançar o sentimento negativo do mercado", avaliou Stephen Innes, analista da Axi, para quem a pressão da demanda a curto prazo "continua pesando com força" no mercado.



As reservas comerciais de cru nos Estados Unidos diminuíram em 9,9 milhões de barris (mb) na semana passada, segundo informes publicados na quarta-feira. Os analistas previam uma alta de 1,5 mb.