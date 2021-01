Apreensão recorde de 4,2 toneladas de cocaína em barco pesqueiro nas Antilhas

O Exército francês anunciou nesta quarta-feira (27) a apreensão de 4,2 toneladas de cocaína de um barco pesqueiro no Oceano Atlântico, nas Índias Ocidentais, há dez dias.



"Na madrugada de domingo, 17 de janeiro, a fragata de vigilância germinal das Forças Armadas das Antilhas (FAA) apreendeu 4,2 toneladas de cocaína de um navio pesqueiro durante uma patrulha no Oceano Atlântico", informou um comunicado.



No total, 177 pacotes de cocaína foram "apreendidos e destruídos" e os "8 tripulantes detidos foram entregues às autoridades administrativas e judiciais de seus respectivos países", disseram as Forças Armadas, que se recusaram a detalhar as nacionalidades das pessoas envolvidas.



Vários serviços franceses participaram da ação, que contou com cooperação internacional.