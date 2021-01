Magnata Carlos Slim é hospitalizado para 'monitoramento' da covid-19

Carlos Slim, o magnata mexicano das comunicações de 80 anos e o homem mais rico da América Latina, está hospitalizado "para monitoramento" da covid-19, mas está "muito bem", informou o porta-voz da família nesta quarta-feira (27).



Slim está "internado apenas para acompanhamento e está com ótima saúde", disse à AFP Arturo Elías Ayub, diretor de Alianças Estratégicas e Conteúdo da América Móvil, sem dar maiores detalhes.



Na última segunda-feira, Carlos Slim Domit, filho do empresário, anunciou no Twitter que o dono da América Móvil foi a um hospital público do México "para fazer análises clínicas, acompanhamento e tratamento oportuno".



"Ele está muito bem. Ele teve uma evolução muito favorável para covid-19 com mais de uma semana de sintomas leves", acrescentou Slim Domit, sem especificar quando o pai foi diagnosticado.



Por meio de sua fundação, Slim participa do financiamento da vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo laboratório britânico AstraZeneca e pela Universidade de Oxford.



O imunizante é produzido na Argentina e começou a ser embalado no México para distribuição na América Latina, sem fins lucrativos.



Slim é o homem mais rico da América Latina, com fortuna estimada em 58,5 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes, o que o coloca na 21ª posição dos bilionários do mundo.



A América Móvil é a empresa de telefonia dominante no mercado latino-americano e está presente na Europa, Áustria e Estados Unidos.



O contágio de Slim foi conhecido um dia depois que o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunciou ter testado positivo para covid-19.



José Kuri Harfush, um empresário próximo a Slim e que era conselheiro em duas das empresas do magnata, morreu de complicações relacionadas ao novo coronavírus em julho passado aos 71 anos de idade.



