Presidente da Tanzânia acredita que vacinas contra a covid-19 são 'perigosas'

O presidente da Tanzânia, John Magufuli, que assegura que Deus salvou seu país do novo coronavírus, atacou nesta quarta-feira (27) as vacinas contra a covid-19, as quais considera "perigosas".



Magufuli, que foi reeleito no ano passado em eleições disputadas, advertiu seu ministro da Saúde a não se precipitar a comprar os imunizantes.



"Temos que ser muito prudentes com estas vacinas importadas", disse em um discurso televisionado.



"Se esta gente foi capaz de descobrir vacinas contra o coronavírus, também deveriam haver outras para a malária, o câncer, a tuberculose e o HIV", disse.



"Estas vacinas são perigosas para a nossa saúde e o Ministério da Saúde não deveria se precipitar", acrescentou.



Magufuli preconiza orações no lugar das máscaras. Seu governo decidiu interromper a publicação de estatísticas sobre a pandemia em abril, quando país registrou 509 casos e 16 mortes.



Na semana passada, o Reino Unido decidiu suspender todos os voos da Tanzânia, diante do temor de propagação da variante sul-africana da covid-19, altamente contagiosa.



A Igreja Católica tanzaniana recomendou aos fiéis que tomem precauções ante uma possível nova onda da pandemia.