Peru prorroga estado de emergência nacional pela pandemia de covid-19

O Peru prorrogou até 28 de fevereiro o estado de emergência que vigora há 10 meses devido à pandemia do novo coronavírus, segundo um decreto publicado nesta quarta-feira (27) no Diário Oficial.



A prorrogação da medida, que expirou em 31 de janeiro, ocorre no momento em que o país sofre com uma segunda onda de covid-19, que obrigou o governo a confinar metade do país a partir do próximo domingo.



O estado de emergência nacional é avaliado a cada mês e é renovado se a situação de saúde for urgente, algo que persiste desde que novas infecções dispararam em janeiro, levando os hospitais à beira do colapso.



A regra especial permite ao governo restringir as liberdades públicas, como circular livremente em qualquer parte do território ou organizar encontros sociais, entre outras.



Sob esse amparo legal, o governo anunciou na terça-feira um novo confinamento obrigatório em um terço do país, que vai de 31 de janeiro a 14 de fevereiro.



O confinamento afetará Lima e oito regiões peruanas, onde houve um aumento alarmante de casos e mortes por covid-19.



A quarentena será obrigatória e afetará 16,4 milhões de habitantes, metade da população do país.



As pessoas que moram nessas regiões só poderão sair de casa uma hora por dia. O governo também ordenou o fechamento de igrejas, cassinos e academias.



Apenas negócios essenciais, como mercados, farmácias e bancos, poderão operar.



As regiões incluídas são Lima, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac e a cidade portuária de Callao.



Nas demais regiões ficam mantidas as restrições de toque de recolher e a proibição de confraternizações, entre outras medidas.



A segunda onda atinge várias regiões peruanas desde o início de janeiro, após as festas de Natal e final de ano.



As infecções diárias aumentaram de mil para mais de cinco mil e as mortes dispararam de uma média de 40 por dia para mais de cem.



O governo também estendeu a proibição de voos da Europa até 14 de fevereiro e incluiu o Brasil na lista devido à nova cepa do coronavírus descoberta no país.



O Peru ultrapassou 40.000 mortes por covid-19 na terça-feira após registrar 220 óbitos nas últimas 24 horas, número que não havia sido registrado desde o pior momento da doença entre julho e setembro.



As infecções totalizam 1,1 milhão desde o início da pandemia, em março.