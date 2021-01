Suíça gastará mais de US$ 1 bi em testes para rastrear casos assintomáticos de covid-19

Suíça gastará mais de US$ 1 bi em testes para rastrear casos assintomáticos de covid-19

Rússia se opõe a ampliar acordo nuclear com Irã para outros temas

Rússia se opõe a ampliar acordo nuclear com Irã para outros temas

Relógio do apocalipse é paralisado perto da meia-noite

Relógio do apocalipse é paralisado perto da meia-noite