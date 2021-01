Rússia se opõe a ampliar acordo nuclear com Irã para outros temas

A Rússia se nega a expandir o acordo nuclear internacional com o Irã para outros temas como a influência regional de Teerã, disse nesta quarta-feira (27) o embaixador adjunto de Moscou na ONU, antes de uma possível renovação da participação dos Estados Unidos no acordo.



No ano passado, "conseguimos salvar o acordo, mantê-lo vivo. Todos esperamos que o novo governo [do americano Joe Biden] tome medidas práticas nesta direção", disse Dimitri Polyanskiy em coletiva de imprensa. "Mas não se deve misturar com um marco regional já existente", acrescentou.



"É um bom processo em si. Não descarta outros processos, mas devem ser realizados em outros fóruns, de outra maneira, e não devem estar vinculados com o JCPoA", o nome formal do acordo nuclear entre as principais potências e o Irã, insistiu.



O acordo, destinado a evitar que o Irã possa fabricar armas nucleares, foi concluído em 2015 após anos de árduas negociações entre Teerã e o bloco formado por Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha.



No entanto, o governo americano comandado pelo magnata republicano Donald Trump o prejudicou ao se retirar em 2018, restabelecendo as sanções econômicas contra Teerã, e desde então o Irã deixou de cumprir vários de seus compromissos, afirmando que suas decisões seriam reversíveis se Washington voltasse ao acordo.



Hoje, o acordo nuclear se tornou "muito frágil". Mas é uma "conquista genial da diplomacia mundial" e "não vemos nenhum motivo para mudá-lo", argumentou Dmitry Polyanskiy.



Com a possibilidade de reintegração dos Estados Unidos ao acordo nuclear, algumas vozes se ergueram para que fosse renegociado ampliando para temas como os mísseis balísticos e a influência - considerada prejudicial pelo Ocidente - do Irã no Oriente Médio, do Líbano até o Iêmen.