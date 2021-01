Biden eliminará subsídios a combustíveis fósseis e marcará cúpula do clima

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinará uma série de decretos executivos nesta quarta-feira com objetivo de lidar com os desafios das mudanças climáticas, informou a Casa Branca em comunicado. Entre as medidas, o democrata determinará a suspensão de vendas de petróleo e gás em propriedades públicas e reduzirá a concessão de subsídios à produção de combustíveis fósseis.



Segundo o governo americano, o pacote de ações busca cumprir a promessa de campanha de Biden de realizar uma "revolução de energia limpa" e colocar o país em caminho irreversível para zerar as emissões de carbono até 2050. O intuito, diz a nota, é estabelecer as considerações climáticas como "elementos essenciais da política externa e da segurança nacional".



Os documentos também agendam para o dia 22 de abril uma cúpula do clima com líderes internacionais e criam o cargo de enviado especial para o tema, que será exercido pelo ex-secretário de Estado John Kerry. No campo doméstico, as diretrizes orientam agências federais a consumirem eletricidade limpa e comprarem produtos fabricados nos EUA, além de eliminarem subsídios a combustíveis de origem fósseis.



Sob as novas regras, o Departamento do Interior fica proibida de conceder autorização para exploração de petróleo e gás em terrenos estatais. O governo fica sujeito ainda a se comprometer em conservar pelo menos 30% das terras e oceanos em até nove anos.