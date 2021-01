Vulcão Merapi entra em erupção na Indonésia

O vulcão indonésio Merapi, um dos mais ativos do mundo, entrou em erupção nesta quarta-feira (27), lançando nuvens de cinzas e fumaça ao menos 30 vezes e, algumas vezes, a até 3 km de altura, segundo os serviços geológicos indonésios.



Alertando sobre o risco de rios de lava, as autoridades pediram aos residentes que respeitem uma área de segurança de 5 km ao redor do vulcão, situado perto da cidade turística de Yogyakarta, capital cultural da Indonésia, na ilha de Java.



Nesses últimos dias, o vulcão expulsou rios de lava brilhante, mas as autoridades mantiveram o alerta um nível abaixo do máximo.



A última grande erupção do Merapi foi em 2010, quando mais de 300 pessoas morreram e mais de 280.000 foram evacuadas.



Essa foi a erupção mais potente desde a de 1930, que causou cerca de 1.300 mortes. Em 1994, 60 pessoas morreram em outra.



A Indonésia, um arquipélago de 17.000 ilhas e quase 130 vulcões ativos, sofre frequentemente atividade sísmica e vulcânica devido à sua situação no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, onde grandes placas tectônicas colidem.