Alemanha reduz para 3% previsão de crescimento para 2021, devido à pandemia

O governo alemão reduziu para 3% sua previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021, contra anteriores 4,4%, devido à virulência da pandemia do coronavírus.



"Haverá uma reativação econômica em 2021, mas terá menos força", disse o ministro da Economia, Peter Altmaier, em um informe publicado nesta quarta-feira.



Segundo as autoridades financeiras, a economia vai recuperar seu nível prévio à crise gerada pela covid-19 a partir de "meados de 2022".



A razão dessa revisão é o impacto ainda significativo da pandemia da covid-19 na economia alemã, que experimentou uma recessão de 5% em 2020.



"É de esperar que a atividade econômica continue se vendo fortemente afetada pela pandemia", especialmente "no início do ano", disse o governo.



Assim como todos os países europeus, a Alemanha foi duramente atingida desde o final do ano passado pela segunda onda da covid-19, que levou à prorrogação das restrições além do esperado.



O instituto econômico DIW prevê que a Alemanha tenha uma queda de 3% no PIB no primeiro trimestre de 2021.