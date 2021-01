Argentina reduz voos para Brasil, Europa, Estados Unidos e México

(foto: Reprodução)

O governo argentino ordenou às companhias aéreaspara reduzir a frequência dos voos de e para Brasil, México, Estados Unidos e Europa como medida sanitária contra a pandemia de COVID-19, segundo um comunicado divulgado nesta quarta-feira (27/01).De acordo com a Administração Nacional de Aviação Civil (ANAC), a diretiva foi tomada por iniciativa do Ministério da Saúde devido à situaçãoArgentina, com 44 milhões de habitantes, registrou 10.409 novos casos de coronavírus e 219 mortes nas últimas 24 horas, o que leva o saldo total para quase 1,9 milhão de casose mais de 47.000 mortos. "As companhias aéreas que operam de e para Estados Unidos, México e Europa deverão alterar suas programações regulares para reduzir em 30% os voos semanais de passageiros desses destinos", explicou a ANAC.No caso das companhias que operam de e para o Brasil, deverão reduzir em 50% os voos semanais de passageiros, diz o texto. Essa medida, em vigor a partir desta quarta-feira, começará a ser aplicada a partir de 1o de fevereiro por questões operacionais, segundo fontescitadas pela imprensa local.As frequências já estavam reduzidas desde o ano passado devido ade distintos países e à baixa demanda pela pandemia. Desde dezembro, permanecem suspensos os voos de e para Itália, Dinamarca, Países Baixos, Austrália e Reino Unido como medida preventiva para frear os contágios.A notificação da ANAC destaca que o governo argentino "realizará uma revisãoda situação epidemiológica para restabelecer a entrada (de passageiros) o mais breve possível".Argentina iniciou em 19 de dezembro uma campanha de vacinação quenesta primeira etapa os profissionais de saúde com a aplicação de 600.000 doses da vacina Sputnik V, do laboratório russo Gamaleya.Nos próximos dias, o país aguarda a chegada de um terceiro lote deda Rússia para iniciar uma segunda fase de vacinação que alcançará os adultos maiores de 60 anos.O governo argentino afirmou que "tem mais de 51 milhões de doses garantidas" por contratos com a Rússia, a Universidade de Oxford e a farmacêutica Astrazeneca, Pfizer e com oCovax da Organização Mundial da Saúde.