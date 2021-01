Índia já vacinou 2 milhões de trabalhadores da área de saúde

A Índia atingiu nesta quarta-feira a marca de 2 milhões de trabalhadores da saúde vacinados contra a covid-19, duas semanas depois do início do seu programa de vacinação. O país contabilizou 12.689 novos casos da doença nas últimas 24 horas, quase oito vezes menos do que o pico de 100.000 casos diários alcançado em meados de setembro.



O número de mortes diárias por covid-19 caiu a 137 nas últimas 24 horas, contra o pico de 1.089 mortes por dia em setembro. Desde o início da pandemia, a Índia registrou um total de 10,6 milhões de casos, atrás apenas dos Estados Unidos (25,43 milhões) no mundo.



A Índia é sede das maiores fabricantes de vacinas do mundo. O governo do país planeja imunizar 300 milhões de pessoas, incluindo 30 milhões de médicos, enfermeiros e outros trabalhadores da linha de frente.