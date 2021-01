Amazon doará mais de US$ 2,65 milhões para produtoras da América Latina

A plataforma Amazon Prime Video está presente em mais de 200 países (foto: PxHere/Reprodução )

A Amazon anunciou nesta terça-feira (26) que destinará mais de 2,65 milhões de dólares para apoiar a recuperação das produtoras de televisão, cinema e teatro no México e outros países latino-americanos para aliviar a crise econômica derivada da covid-19.A gigante do comércio eletrônico e streaming dos Estados Unidos, que apresentou suas novas séries originais, informou que trabalha "em estreita colaboração com organizações que estão comprometidas em apoiar a comunidade e grupos de profissionais do audiovisual" para canalizar apoio.As doações serão concluídas no primeiro semestre deste ano "e irão para os países onde a empresa está desenvolvendo conteúdo local e original", disse Jennifer Salke, diretora do Amazon Studios.Salke explicou que outra das ações da empresa desde 2020, quando começou a pandemia, foi fechar acordos com os estúdios para levar os lançamentos originalmente planejados para a televisão."Desde o início da pandemia da covid-19, temos sido capazes de lançar conteúdo global original e produções locais. A situação está mutável e haverá obstáculos. Sabemos que o conteúdo do Prime Video continuará a ser muito forte", disse Salke.Entre os títulos anunciados para este ano, destacam-se a produção de mais duas temporadas de "LOL: Last one Laughing", estrelada pelo ator mexicano Eugenio Derbez, e uma segunda temporada de "Pan y circo", de Diego Luna.A seu serviço, Amazon Prime Video acrescentará "Maradona: Sueño Bendito", sobre a vida do falecido craque do futebol argentino, e a primeira série de documentários esportivos dedicada ao time mexicano Chivas de Guadalajara.A plataforma Amazon Prime Video está presente em mais de 200 países e tem mais de 150 milhões de usuários em todo o mundo.