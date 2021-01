Drama sobre aborto na adolescência lidera indicações ao Spirit Awards

Hollywood deu uma primeira amostra de seus favoritos para a temporada de premiações nesta terça-feira (26), quando os indicados ao Independent Spirit Awards foram anunciados, com o drama sobre aborto adolescente "Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre" na liderança.



O filme ficou à frente com sete indicações, seguido de perto pelo retrato de uma família coreano-americana "Minari", com seis, e pelos dois longas que são apontados como protagonistas certos de todos os prêmios: "Nomadland" e "A Voz Suprema do Blues".



Também teve lugar para o Brasil na principal premiação do cinema independente dos Estados Unidos. "Bacurau", dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, foi indicado a melhor filme internacional.



O Spirit Awards considera apenas filmes realizados com um orçamento inferior a 22,5 milhões de dólares, mas é um importante termômetro inicial para os candidatos independentes ao Oscar, especialmente em um ano em que os grandes estúdios atrasaram filmes importantes devido à pandemia de covid-19.



"Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre" estreou no Festival Sundance de Cinema em janeiro de 2020 e ganhou o segundo prêmio no Festival de Berlim pouco antes da pandemia, em fevereiro.



Neste filme americano, Sidney Flanigan interpreta uma garota de 17 anos da Pensilvânia forçada a viajar para Nova York para interromper uma gravidez não planejada.



Flanigan foi indicada ao Spirit Awards ao lado da atriz coadjuvante Talia Ryder. A obra também recebeu indicações de melhor filme e melhor diretor.



"Minari", que segue uma família coreano-americana que se mudou para a zona rural do Arkansas na década de 1980 para reconstruir sua vida, espera reproduzir o sucesso do grande vencedor do Oscar do ano passado, "Parasita".



Também foi indicada a última atuação de Chadwick Boseman, no drama dos anos 1920 "A Voz Suprema do Blues", produzido pela Netflix, que recebeu outros quatro reconhecimentos. A estrela de "Pantera Negra" morreu de câncer em agosto do ano passado.



Igualmente com cinco indicações, "Nomadland" acompanha uma comunidade de idosos idealistas e nômades que vagam pelos Estados Unidos em picapes antigas. O filme ganhou os maiores prêmios dos festivais de Veneza e Toronto e é considerado um dos principais candidatos ao Oscar.



Todos os quatro títulos foram indicados a melhor longa-metragem, junto com "First Cow".



Na última década, cinco vencedores da categoria de melhor filme do Spirit Awards alcançaram a mesma glória no Oscar, incluindo "Moonlight", "Spotlight" e "Birdman".



Com uma temporada de premiações atrasada e fragmentada finalmente em andamento, as nomeações para o Globo de Ouro e o SAG Awards serão anunciadas na próxima semana. As indicações ao Oscar seguem em março.



Os Spirit Awards serão entregues no dia 22 de abril em uma cerimônia transmitida ao vivo, três dias antes do Oscar.