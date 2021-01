EUA terá vacinas para 300 milhões de pessoas até o final do verão

O governo dos Estados Unidos comprará 200 milhões de doses adicionais de vacinas contra a covid-19 e terá o suficiente para inocular 300 milhões de pessoas até o final do verão no hemisfério norte, disse uma autoridade nesta terça-feira (26).



Metade será comprada do laboratório Pfizer e as outras 100 milhões de doses da Moderna, as duas empresas que tiveram seus imunizantes aprovados pelas autoridades de saúde até agora.



"Com essas doses adicionais, os Estados Unidos terão vacinas suficientes para 300 milhões de americanos até o final do verão (junho-agosto)", o que representa praticamente toda a população do país, disse o funcionário a repórteres sob condição de anonimato.



O presidente Joe Biden prometeu vacinar 100 milhões de pessoas em seus primeiros 100 dias de mandato e o funcionário disse que o fornecimento semanal aos estados e territórios está aumentando, passando de 8,6 milhões de doses por semana para 10 milhões.



"Estamos muito entusiasmados para ter todo mundo vacinado o mais rápido possível", revelou a fonte.



"Gostaríamos de poder dizer hoje que todos os americanos que desejam ser vacinados podem ser vacinados, mas isso ainda vai demorar alguns meses", concluiu.