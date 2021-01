Petróleo fecha em estabilidade antes de informe sobre reservas nos EUA

Os preços internacionais do petróleo fecharam estáveis nesta terça-feira (26) antes da difusão do informe semanal de reservas comerciais de petróleo cru e destilados nos Estados Unidos.



Em Nova York, o barril de "light crude" (WTI) para entrega em março perdeu 0,08%, fechando a 52,61 dólares.



Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega no mesmo mês teve lucro marginal de 0,05%, cotado a 55,91 dólares.



Os analistas esperam nos EUA uma alta nas reservas de cru de 1,5 milhão de barris (mb) e de gasolina de 1,4 mb, assim como uma queda nos estoques dos produtos destilados de 700.000 barris.



A tendência à alta se acalma, destacou o analista Stephen Innes, da Axi, por "preocupações sobre a eficácia e a distribuição da vacina contra a covid-19".



