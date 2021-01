Cem jihadistas morreram e vinte foram capturados em uma operação militar franco-malinesa realizada em janeiro no centro do Mali, anunciou nesta terça-feira (26) o exército deste país.



"Uns cem terroristas neutralizados, vinte capturados e várias motos e material de guerra apreendidos" na operação 'Eclipse', informou o comunicado.



A operação foi realizada entre 2 e 20 de janeiro de 2021 pelo exército malinês e a força militar francesa Barkhane, informou o exército malinês em seu site na internet.



Em 2020, a França aumentou seus efetivos no Sahel em 600 soldados até os 5.100. Atualmente, o país europeu examina a evolução desta mobilização.