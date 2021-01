Sanofi ajudará a Pfizer e a BioNTech a envasar vacina contra a covid

A Sanofi vai ajudar a Pfizer e a BioNTech a envasar suas vacinas contra a covid-19 e deve condicionar mais de 100 milhões de doses destinadas à União Europeia até o final de 2021, anunciou o diretor-geral do laboratório francês, Paul Hudson, ao jornal Le Figaro.



A Sanofi também trabalha em duas vacinas para combater a pandemia, mas seu projeto principal está atrasado e não deve chegar ao mercado antes do final do ano.



O governo francês havia pedido à Sanofi que estudasse a possibilidade de disponibilizar suas redes de fabricação para aumentar a produção das vacinas existentes.



Ao anunciar que assinou um acordo nesta terça, Hudson explicou que a Sanofi usará sua fábrica alemã em Frankfurt para envasar a vacina que será fornecida a ela por suas concorrentes a partir de julho.



"Este local de produção está localizado perto da sede da BioNTech (em Mainz), isso vai facilitar as coisas", defendeu o chefe do grupo francês.



A produção será destinada à União Europeia e, portanto, também à França, acrescentou.



Os laboratórios estão tendo que acelerar suas produções para atender à demanda e alguns, incluindo Pfizer e BioNTech, enfrentam atrasos.



"Agora as empresas devem cumprir suas promessas", disse ele em vídeo no Fórum Econômico Mundial de Davos.



Paul Hudson garantiu que, entre os projetos de vacinas, a Sanofi "avança" naquele que usa a tecnologia de seu imunizante contra a gripe e que apesar do atraso deve chegar ao mercado até o final de 2021.



A empresa também desenvolve uma vacina baseada na tecnologia de RNA mensageiro, usada pela Pfizer e BioNTech, em parceria com uma empresa de biotecnologia norte-americana.



PFIZER



BioNTech



SANOFI