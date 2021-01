Pintor equatoriano Enrique Tábara morre aos 90 anos

O pintor equatoriano Enrique Tábara, com mais de sete décadas de trajetória artística e referência da pintura equatoriana, morreu aos 90 anos de um infarto, informou sua família nesta terça-feira (26).



"Morreu de um infarto cardíaco", informou à AFP um de seus filhos, Eduardo. "Ele sofria de insuficiência renal há anos", acrescentou.



Tábara foi figura do movimento construtivista fundado no século XX pelo artista russo Vladimir Tatlin, e desenvolvido na América Latina pelo uruguaio Joaquín Torres García e o francês-equatoriano Manuel Rendón.



O mestre "se encontrava em sua casa de repouso em Quevedo (sudoeste)", quando faleceu na noite de segunda-feira, disse seu filho.



O presidente equatoriano, Lenín Moreno, mostrou suas condolências e escreveu no Twitter: "Seu pincel sempre esteve na vanguarda colocando o nosso país na sede da plástica contemporânea regional".



Após se solidarizar com familiares e amigos do pintor, o presidente declarou que "a arte equatoriana está de luto".